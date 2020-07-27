مناقشة خطة عمل لجنة دبي للطاقة النوويّة للمرحلة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس لجنة دبي للطاقة النوويّة، اجتماع لجنة دبي للطاقة النووية عبر تقنية الاتصال المرئي.



يأتي ذلك عقب القرار رقم (6) لسنة 2020 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تعيين أعضاء اللجنة.

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وحضر الاجتماع المهندس وليد ســلمـان، نائب رئيس اللجنة والأعضاء كل من الدكتور ريـــــاض محــمــــد بالهـــــول، والدكتور عبدالقـادر إبراهيــــم الخيــــاط، والدكتور علي محمــد شاهين أحمد، والمهندس يوسف جبريل.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة للمرحلة القادمة، كما جرى عرض لآخر المستجدات التكنولوجية العالمية في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، قدمها البروفيسور جاكوبو بونجورنو، أستاذ العلوم النووية والهندسة في معهد ماساشوستس (MIT).

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،: نعمل جاهدين لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومسارها الخامس الذي يختص بتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة وفق النسب التالية: الطاقة الشمسية بنسبة 25%، والطاقة النووية بنسبة 7%، والفحم النظيف بنسبة 7%، والغاز بنسبة 61% بحلول عام 2030. وسيتم زيادة نسبة الطاقة النظيفة تدريجياً لتصل إلى نسبة 75% بحلول عام 2050، مما يجعل لمدينة دبي البصمة الكربونية الأقل على مستوى العالم».