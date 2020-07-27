تركيا تتراجع.. إسبانيا: انخفاض التوتر بين أوروبا وأنقرة بعد وقف التنقيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

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شهدت الأيام القليلة الماضية، تراجعا فى الموقف التركى تجاه التنقيب فى شرق المتوسط، حيث أصبح هذا التراجع أمرا عاديا فى سياسة أردوغان.

وأعلنت إسبانيا عن انخفاض التوتر بين أوروبا وأنقرة بعد إعلان الأخيرة عن التراجع عن التنقيب لمدة شهر، وذلك وفق خبر عاجل قناة العربية.

يذكر أن الفترة الماضية، شهدت توترا بين الاتحاد الأوروبى وتركيا فى ظل إصرار أنقرة على تحدى قرارت الشرعية الدولية والتعدى على حقوق الدول خاصة قبرص واليونان وإعلانها عن التنقيب فى شرق المتوسط.