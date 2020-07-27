شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد بن سلمان: نشكر جهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة وإرسالها منظومات دفاع للمملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

الخليج 365

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودى، التقيت برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول/ مارك ميلي، حيث أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وأضاف الأمير خالد عبر حسابه على "تويتر": "نقلت له شكر قيادة المملكة حفظها الله على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة.