العراق يسجل 96 وفاة و2553 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن العراق اليوم عن تسجيل 96 حالة وفاة و 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأوضحت وزارة الصحة العراقية ان إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 4458 حالة ،فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 112585 حالة ، كما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 77144 بعد تسجيل 1927 حالة شفاء اليوم.

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