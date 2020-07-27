هيئة الصحة بدبي تتبنى الذكاء الاصطناعي في إجراءاتها لمجابهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تتبنى هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة الشؤون المالية حزمة من البرامج والإجراءات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد- 19" لضمان استمرارية فعالية وكفاءة الخدمة بمختلف المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص.



ونوه عبد الرحمن سلطان، مدير إدارة الشؤون المالية بهيئة الصحة بدبي في تصريحات له إلى الجهود والإجراءات التي تقوم بها الإدارة لدعم وتعزيز النجاحات التي حققتها الهيئة في مواجهة "كوفيد-19".

وتابع: تشمل هذه الإجراءات المتابعة اليومية لوضع المخزون الاستراتيجي للمواد الطبية المتعلقة بجائحة كورونا واتخاذ الإجراءات اللازمة لديمومة هذا المخزون في مختلف المنشآت الصحية لتمكينها من القيام بمهامها على الوجه المطلوب في التصدي لهذه الجائحة.

وأشار إلى العديد من التعاميم والقرارات المالية التي اتخذتها الهيئة خلال الجائحة ومنها إمكانية حصول المتعاملين على الخدمات الصحية بغض النظر عن صلاحية البطاقة الصحية وعدم استيفاء رسوم التقارير الطبية مؤقتا.

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وأضاف: كما تشمل إعفاء فئة غير المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب الهمم من رسوم التسجيل عند تلقي الخدمات الصحية وإعفاء ذوي المتوفين بفيروس كورونا المستجد من رسوم إصدار شهادة الوفاة.

وقال إن البنية التقنية القوية التي تتمتع بها الأنظمة المالية في الهيئة وتحولها لتبني التطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ساهمت بشكل فاعل في استمرارية العمل خلال جائحة "كوفيد- 19" لخدمة الموردين والمتعاملين بشكل عام.

وأوضح: كما ساهمت هذه التقنيات في تبسيط إجراءات اعتماد وصرف الفواتير وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات المالية بمختلف أنواعها.

وأكد أن نظام "مساعد" الذي تتبناه الهيئة في نظامها المالي الذي يعمل على مدار الساعة ساهم بشكل فاعل في تعزيز وتسهيل التواصل بين الهيئة والموردين ومراجعة الفواتير ومستندات الصرف وإعداد التقارير الدورية ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال توفير الوقت والجهد.

وتابع: كما ساهم نظام "مساعد" في تخفيض الوقت المستغرق لمراجعة ومعالجة الفاتورة من 15 دقيقة إلى دقيقتين فقط وتخفيض تكلفة مراجعة الفواتير إضافة إلى المساهمة في تطوير كفاءة الإجراءات المالية في الهيئة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار والتميز في مجال العمل.

وأضاف عبد الرحمن سلطان، أن تبني الهيئة للأنظمة الذكية يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها لتطبيق استراتيجية الإمارات للذكاء الإصطناعي 2031 وتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021.