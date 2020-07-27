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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبى: مصر هى المحرك الدائم للمحور العربى.. ومصير القاهرة وليبيا مشترك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
الخليج 365
قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن الجيش الوطني رصد تحركات لبعض عناصر المرتزقة نحو مدينة سرت، وتم التعامل معهم، موضحاً أن الجيش الليبي يرصد دائما تحركات المرتزقة والإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية.
وأكمل المحجوب، خلال مداخلة هاتفية لـ"برنامج اليوم"، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن تركيا تغامر عسكرياً داخل الأراضي الليبية، كما أن الجيش الليبي يرصد كل حركات المرتزقة وأعدادهم داخل الأراضي الليبية، ويتم التعامل معهم.
وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن الجيش الوطني الليبي يسيطر على الأوضاع في الأراضي الليبية، موضحاً أن مصر هي المحرك الدائم للمحور العربي ومصير القاهرة وليبيا مشترك، وما نراه اليوم صحوة عربية في مواجهة التحديات التى تواجه ليبيا.
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