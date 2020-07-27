إيران تصعد بمناورات بحرية بحاملة طائرات "مزيفة" في مضيق هرمز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

رصدت أقمار صناعية نقل حاملة طائرات إيرانية "مزيفة" إلى البحر، وسط تزايد التوترات بين طهران وواشنطن؛ لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قللت من خطورة الأمر، وأكدت أنها "على استعداد للدفاع عن القوات والمصالح من التهديدات البحرية".



وأظهرت الصور التي نشرت، الإثنين، نقل حاملة الطائرات الوهمية إلى مضيق هرمز الاستراتيجي، ما يشير على الأرجح إلى أن إيران تخطط قريبا لاستخدامها في تدريبات بالذخيرة الحية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتظهر الصور التي التقطتها شركة "ماكسار" لتكنولوجيا الفضاء زورقا إيرانيا سريعا مخلفا موجات في إثره يتجه نحو الحاملة، بعد أن سحبها زورق إلى المضيق من مدينة بندر عباس الساحلية.

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ولم تعترف وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون الإيرانيون حتى الآن بإخراج النسخة المقلدة إلى مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20٪ من نفط العالم.

ومع ذلك، فإن ظهور الحاملة هناك يشير إلى أن مليشيات "الحرس الثوري" الإيراني تجهز مجددا لعملية إغراق وهمية مشابهة، قامت بها في عام 2015.

في المقابل، قللت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ريبيكا ريباريتش، من خطورة الأمر، وقالت إن الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين "واثق من قدرة قواتنا البحرية على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد بحري".

وقال ريباريتش للوكالة: "لا يمكننا التحدث عما تأمل إيران في كسبه من خلال بناء هذا النموذج بالحجم الطبيعي، أو القيمة التكتيكية التي تأمل أن تكسبها باستخدام مثل هذه النماذج في سيناريو التدريب أو التمرين".

وتابعت: "نحن لا نسعى إلى الصراع، ولكننا على استعداد للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية من التهديدات البحرية في المنطقة"