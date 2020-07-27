شكرا لقرائتكم خبر 15 قتيلا ومصابا بين جنود تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أمس بمقتل خمسة جنود جراء انقلاب حافلة بولاية مرسين جنوب البلاد، وأوضحت الوكالة أن قائد الحافلة لقي حتفه أيضا.

وأضافت أن الحادث، الذي وقع في قضاء سيرتافول بمنطقة موط، أسفر عن إصابة عشرة مدنيين. وتم نقل المصابين إلى مستشفى موط الحكومي للعلاج.

وذكرت الوكالة أن الحافلة كانت متجهة من موط إلى ولاية قرمان.