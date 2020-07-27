15 قتيلا ومصابا بين جنود تركيا

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وأضافت أن الحادث، الذي وقع في قضاء سيرتافول بمنطقة موط، أسفر عن إصابة عشرة مدنيين. وتم نقل المصابين إلى مستشفى موط الحكومي للعلاج.
وذكرت الوكالة أن الحافلة كانت متجهة من موط إلى ولاية قرمان.
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