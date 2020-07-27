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15 قتيلا ومصابا بين جنود تركيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أمس بمقتل خمسة جنود جراء انقلاب حافلة بولاية مرسين جنوب البلاد، وأوضحت الوكالة أن قائد الحافلة لقي حتفه أيضا.

وأضافت أن الحادث، الذي وقع في قضاء سيرتافول بمنطقة موط، أسفر عن إصابة عشرة مدنيين. وتم نقل المصابين إلى مستشفى موط الحكومي للعلاج.

وذكرت الوكالة أن الحافلة كانت متجهة من موط إلى ولاية قرمان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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