في بيان حكومي.. استقرار الحالة الصحية لأمير الكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، استقرار الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأفادت وكال الأنباء الكويتية "كونا" بأن مجلس الوزراء الكويتي عقد بعد ظهر اليوم اجتماعه الأسبوعي عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأضافت الوكالة أن خلال الاجتماع، طمأن رئيس مجلس الوزراء الحكومة على استقرار صحة الأمير، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة "سائلاً المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء التام وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل".

Advertisements

وأمس الأحد، صرح رئيس مجلس الأمة الكويتي بأن ما يصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد "مطمئن جداً".

والخميس الماضي، أفادت الوكالة بأن أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

وقال وزير شئون الديوان الأميري، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح الاثنين "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

والسبت، صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتاً.