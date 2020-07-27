حزب الله يكذّب إسرائيل وينفي قيامه بعمليات عسكرية.. ويتوعد تل أبيب بالرد على مقتل أحد عناصره في سوريا: «إن غداً لناظره قريب»

أصدر حزب الله اللبناني بياناً نفى فيه الأنباء التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، بشأن مبادرته للاشتباك وإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا الحدودية، مؤكداً أن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي فقط.

ونفى حزب الله، في بيانه الذي نقلته قناة "روسيا اليوم"، "محاولة تسلل عناصره في مزارع شبعا"، مؤكداً أن "كل ما يجري تداوله عن إحباط عملية تسلل هو محاولة إسرائيلية لاختراع انتصارات وهمية".

واستنكر الحزب اللبناني ما قال إنه "إصابة منزل في بلدة الهبارية"، مضيفاً أن هذا أمر "لا يمكن السكوت عنه وأن غداً لناظره قريب".

وأشار إلى أن الرد على مقتل أحد عناصره في سوريا "قادم لا محالة".

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباطه "عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وزعم أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، في تدوينة على موقع تويتر، أن الجيش أحبط "عملية تخريبية" في منطقة جبل روس، حيث تمكن من إحباط عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين ثلاثة إلى أربعة أفراد و"تسللت لأمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية"، حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وأضاف: "لا نعرف وضع المخربين الصحي، والتي رُصدت إصابة عدد منهم"، وفق تعبيره.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعاً عسكرياً قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.