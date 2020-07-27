«سابقة مضرة ومقلقة وغير مقبولة».. بيان عاجل للسودان بشأن سد النهضة.. ويعلن تأجيل المفاوضات لأسبوع واحد

استأنفت اليوم الاثنين، المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وبدعوة من جنوب افريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن في بداية الاجتماع، نقل وزير الري، ياسر عباس، تحفظ بلاده على الإجراء الأحادي الجانب من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأولي للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث، معتبراً ذلك "سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية."

ونقلت الوكالة عن بيان وزارة الري السودانية جاء فيه أن الوزير عدد الآثار السلبية للإجراء الأحادي بملء سد النهضة الذي وصفه بأنه غير مقبول.

Advertisements

ودعت الوزارة إلى وضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على أن تستغرق أسبوعين، فضلاً عن إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف.

وأكد الوزير السوداني على ضرورة منح الخبراء دوراً أكبر خلال جولة المباحثات القادمة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الان والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض.

وقد تم تأجيل التفاوض لأسبوع واحد بناء على طلب السودان لإجراء المزيد من المشاورات.