بالأسماء.. 4 مصابين في انقلاب سيارة بالفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد توفيق إخطارًا من قسم شرطة النجدة بوصول 4 مصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي في حادث مروري.

تبين انقلاب سيارة على طريق مدينة الفرافرة - قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من محمود محمد البسيوني - 16 سنة، وعبد الرحمن محمد البسيوني - 30 سنة، وأحمد راضي فهيم - 34 سنة، وأحمد عاشور متولي - 38 سنة، بإصابات وجروح مختلفة في أنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ​