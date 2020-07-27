دعوة من وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة بشأن مصروفات العام الدراسي المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

دعا الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات الخاصة والأهلية إلى عدم زيادة المصروفات الدراسية غير المنطقية، خلال العام الدراسي الجديد ومراعاة ظروف الأسر المصرية الراهنة وتأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

ووافق المجلس، في جلسته اليوم الاثنين، على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي، و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.