الجزائر تسجل 8 وفيات و616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1163، والإصابات إلى 27973 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم. والإصابات إلى 27973 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم. في المقابل، تم تسجيل 366 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 18837 حالة. شفاء؛ ليرتفع إجمالي الأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 18837 حالة. Advertisements وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت أمس الأحد تمديد العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد لمدة 15 يومًا.

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