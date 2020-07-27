الاتحاد الأوروبي يقدم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه قدم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف في الخدمة المدنية عن شهر يونيو الماضي وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكر بيان صدر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية ونقلته قناة "روسيا اليوم"، "سيمكًن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية
وأكد البيان، أن هذه المساهمة ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين.
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