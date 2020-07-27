السعودية تُسجل 1993 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد مع تراجع الوفيات، حيث تم رصد 1993 مصابا و27 متوفيا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت وزارة الصحة السعودية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1993 حالة ليبلغ مستوى
ويشير معدل الإصابات الذي تم رصده في إحصائية اليوم إلى استقرار نسبي للمؤشر الذي شهد تراجعا خلال الأيام الماضية، حيث سجلت في السعودية يوم 24 يوليو 2378 حالة، وفي 25 يوليو2201، وفي 26 يوليو 1968.
كما ذكرت الوزارة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 27 حالة وبلغت 2760 شخصا، بعد أن كان هذا المعدل عند مستوى 37 حالة في إحصائية يوم 24 يوليو، و31 في بيانات 25 يوليو، و30 في 26 يوليو.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة تسجيل 2613 حالة شفاء من المرض، مع وصول حصيلة المتعافين إلى 222936 شخصا.
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