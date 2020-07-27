كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أرسلت، اليوم الاثنين، طائرة سوخوي-27 لاعتراض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود كانت تقترب من الحدود الروسية. وقالت الوزارة أن الطائرة الأميركية، التي أفادت بأنها من طراز بي-8 بوسيدون، غيّرت مسارها مبتعدة عن الحدود الروسية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة سوخوي-27 إعترضت طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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