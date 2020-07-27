الحكومة الكويتية: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ذكرت الحكومة الكويتية في بيان صدر عقب اجتماعها اليوم الاثنين أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في حالة صحية مستقرة. وقالت الحكومة في البيان “طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس على استقرار صحة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية” وقال مكتب أمير الكويت إن الشيخ صباح، الذي تولى الحكم عام 2006، خضع لجراحة ناجحة لم يحدد نوعها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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