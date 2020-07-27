كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشيري يبحث بالمغرب "تعديل" اتفاق الصخيرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الأثنين، مع رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بنشماش، إمكانية تعديل اتفاق الصخيرات السياسي المتعلق بحل الأزمة الليبية.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط، عقب مباحثات جرت بينهما جمعت المسؤول الليبي مع رئيس المجلس (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي).

وقال المشري، إنه بحث مع بنشماش "اتفاق الصخيرات وتعديله بما يتوافق مع المرحلة الحالية"، واصفا بعض التدخلات الأجنبية في ليبيا بـ"السلبية".

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وأردف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: أن "اتفاق الصخيرات هو المرجعية السياسية الأولى للحل في ليبيا، وكل المبادرات والاتفاقيات التي لا تتعارض مع هذا الاتفاق هي أمور مقبولة".

وأفاد المسؤول المغربي، بأن بلاده "تجدد التزامها بتقديم كل ما تستطيع من أجل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا"، معبرا عن ثقته في تجاوز الأطراف الليببة للعقبات من أجل استعادة ليبيا لدورها على صعيد شمال إفريقيا.

وأبرز بنشماش، أن المباحثات بينه ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، "تعلقت بالعمل المشترك لدعم اتفاق الصخيرات"، ومن المنتظر أن يجرى في وقت لاحق، لقاء بين المالكي والمشري، لبحث التطورات المتعلقة بالملف وسبل الحل.