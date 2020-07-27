كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة متحدث الحكومة الإيرانية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أصابة على ربيعى، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد دخوله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة وبذلك يصبح أحدث مسؤول يصاب بالفيروس فى إيران.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة فى إيران، سيما سادات لارى، فى بيان بثه التلفزيون الحكومى اليوم الإثنين، إن إجمالى الإصابات بلغ حتى الآن 293606 إصابة، فى حين سجلت البلاد 212 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى للوفيات إلى 15912.

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وأصيب العديد من المسؤولين بفيروس كورونا فى إيران، بينهم نائب للرئيس وعضو فى مجلس تشخيص مصلحة النظام، وعدد من نواب البرلمان.

وكان مساعد وزير الصحة الإيرانى إيرج حريرجى، حث فى تصريحات بثها التلفزيون الرسمى، يوم السبت، على تجنب زيارة مدينة مشهد فى شمال شرق البلاد، التى شهدت زيادة بـ 300% فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى شهر واحد.