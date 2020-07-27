كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كينيا تمدد حظر التجول لمدة شهر مع ارتفاع حالات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدد الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، حظر التجول في البلاد ليلا، اليوم الاثنين، لمدة 30 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحظر مبيعات الكحول في المطاعم لكنه لم يغلق البلاد مرة أخرى على الرغم من ارتفاع عدد الحالات.

وقال كينياتا في خطاب متلفز: "الحقيقة القاسية يا أصدقائي أننا في حالة حرب. في حرب مع عدو غير مرئي لا هوادة فيه"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "كينياتا"، أن الحكومة قامت أيضًا بتقصير أوقات عمل المطاعم لمدة ساعة، وأمرت بإغلاق البارات إلى أجل غير مسمى، لكنها لم تعيد فرض إغلاق كامل.

وأوضح: "لا يمكن أن يكون لدينا شرطي في كل شارع وفي كل قرية لفرض القواعد. نحتاج ، كمواطنين، إلى محاسبة أنفسنا وبعضنا البعض".

كما قال "كينياتا"، إنه من بين إجراءات أخرى، سيتم تفويض وزارة الصحة لتحويل المرافق الحكومية مثل المدارس والمرافق الرياضية إلى مراكز للحجر الصحي والعزل إذا لزم الأمر.

وطلب من الشرطة تطبيق قاعدة حظر التجول بغض النظر عمن وجدوا أنه يخرقه، دون ذكر أي شخص بالاسم.

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وأكد "كينياتا": "أن جميع الإجراءات ... ستطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو السياسي".

وكان من المقرر رفع حظر التجول يوم 6 أو 7 أغسطس.

أبلغت كينيا حتى الآن عن 17,975 حالة إصابة بالفيروس الجديد و 285 حالة وفاة. وقالت وزارة الصحة يوم الأحد، إنها أبلغت عن 960 حالة أخرى، وهي أكبر قفزة يومية منذ تأكيد الحالة الأولى في مارس.

وقد ضرب الفاشية الاقتصاد، حيث تتوقع وزارة المالية تباطؤ النمو إلى 2.5٪ هذا العام من 5.4٪ العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، استقال رئيس لجنة مجلس الشيوخ المشرفة على استجابة الحكومة لأزمة الفيروس التاجي من منصبه بعد أن قالت الشرطة إنه خالف حظر التجول ليلاً للاستمتاع بالمشروبات مع الآخرين في حانة نيروبي.

واتهم في وقت لاحق ودفع غرامة.