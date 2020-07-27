كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس المكسيكي: أمل في تسوية بيع الطائرة الرئاسية خلال أيام قليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، بأنه يأمل في تسوية بيع الطائرة الرئاسية في غضون أيام قليلة، كجزء من حملته لاستئصال ما يصفه بالفساد والإفراط في الإدارات السابقة.

وقال "لوبيز أوبرادور"، الذي يقف أمام طائرة بوينج 787 دريملاينر الفخمة التي حاول بيعها منذ أكثر من عام ونصف، إن الحكومة سمعت من مشتر محتمل قدم عرضًا بنصف النقود ونصف الأجهزة الطبية، ولم يكشف من قدم العرض، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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وأضاف "لوبيز أوبرادور": "آمل أن يتم حل بيع الطائرة خلال أيام قليلة".

وقال الرئيس، إن المشتري المحتمل قام بإيداع مليون دولار الأسبوع الماضي، مضيفًا، أن الحكومة تقوم أيضًا بتحليل عرض آخر.

وقد أُعيق البيع جزئيًا بسبب عدم استعداد "لوبيز أوبرادور" السابق لقبول عروض أقل من التقييم المدعوم من الأمم المتحدة البالغ 130 مليون دولار.