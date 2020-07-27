مصدر رسمي لـ”اليوم 24”: الأخبار الرائجة عن منح مهلة للسفر عارية تماما من الصحة

أفاد مصدر رسمي لموقع “اليوم 24” أن الأخبار التي راجت اليوم الاثنين، بشآن منح المواطنين مهلة للسفر من وإلى المدن التي شملها قرار منع التنقل، هي “أخبار عارية من الصحة تماما”.

وأفاد المصدر ذاته أن البلاغ الذي صدر، مساء أمس الأحد، كان واضحًا، وحدد بدء تنفيذ القرار في منتصف الليلة.

وزاد: “غير البلاغ الرسمي الصادر عن الجهات المختصة، وزارة الداخلية والصحة، في هذه الحالة، فهو غير صحيح”. المصدر ذاته شدد على أن “أي معطيات من هذا القبيل لا تكون إلا ببلاغ رسمي، وغير ذلك لا يعتد به”.

وكانت وزارتا الداخلية والصحة أعلنتا، مساء أمس الأحد، عن منع التنقل من وإلى عدد من المدن المغربية، ابتداء من منتصف هذه الليلة. Advertisements وأفاد بلاغ صادر عن الوزارتين أنه تقرر منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه عدد من المدن هي طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش. وتم الشروع في تنفيذ في هذا القرار ابتداء من الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل. وقال البلاغ إن هذا القرار جاء بناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد؛ وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء.

ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.

كما لا يشمل هذا المنع حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.