قال وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الاثنين، إن عددا من المدن سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بأعداد لم تسجلها خلال أربعة أشهر، مجيبا عن احتمال عودة المغرب إلى فرض الحجر الصحي.
وأوضح الوزير نفسه إنه، على الرغم من تطور الوضع الوبائي، فإن العودة إلى الحجر الصحي “خيار جد مؤلم”، مضيفا: “يمكن أن نفكر بهذه الطريقة، لأننا اخترنا مسار التدرج”.
وأضاف آيت طالب أن بلدا واحدا في العالم عاد إلى فرض الحجر الصحي على مواطنيه، وهو كازاخستان، معلقا بالقول: “هذا اختيار جد مؤلم، ولكن لا نعرف التطور الوبائي في العالم”.
وتابع الوزير أن المغرب، في خياره القاضي بالتدرج، لم يستنفد بعد جميع الحلول، مشددا على “تداعيات الحجر جد قاسية”.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يعود المغرب إلى تنفيذ الحجر الشامل في جميع أنحاء البلاد؟…وزير الصحة يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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