منح المواطنين مهلة للسفر …وزير الصحة: لا يمكن نقولوا للناس ديروا استعداداتكم وخوذوا الفيروس إلى منطقة آمنة

استبعد وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الاثنين، الإعلان عن مهلة جديدة للمواطنين للسفر، قبل اتخاذ قرار إغلاق المدن الثمانية، ومنع السفر منها، وإليها، داعيا المواطنين إلى التفهم.

وقال الوزير، في ندوة صحافية له، اليوم: “ماعمرنا سجلنا هذه الأعداد من الإصابات وحالات الإنعاش، يوميا، تتزايد”.

وأوضح الوزير أنه ليس من معايير السلامة إعطاء مهلة للسفر، وقال إن “الناس في هذه المدن لا يمكن نقول لهم ديرو استعداداتكم خوذو الفيروس لمنطقة آمنة”.

وزير الصحة دعا المواطنين إلى تفهم قرار إغلاق ثماني مدن تزامنا مع العيد، وقال إن “المناطق الآمنة ماخاصش نوصلو لها الفيروس”.

وعلى الرغم من الوضع الوبائي المقلق، بعث الوزير رسالة طمأنة إلى الرأي العام، وقال: “الحالة مقلقة ولكن هذا لا يعني خروجها عن السيطرة ولكن يجب أن نعزز التدابير”.