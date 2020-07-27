فنانون يعودون إلى المغرب بعد أشهر قضوها خارجه مرغمين

عاد فنانون مغاربة، في الآونة الأخيرة، إلى أرض الوطن، بعدما كانوا عالقين خارجه في دول مختلفة، نتيجة إغلاق الحدود في بداية الحجر الصحي.

الكوميدي والاس عاد، نهاية الأسبوع الماضي، إلى بلده المغرب، بعد 4 أشهر قضاها في ساحل العاج بعيدا عن عائلته، وأسرته، لكن الأمر لم يكن مزعجا بشكل، نظرا إلى أن ساحل العاج بلد أمضى فيه فترة سابقة من حياته.

وقبل أيام، عادت الفنانة نجاة اعتابو إلى أرض الوطن، قادمة إليه من فرنسا، حيث علقت في فترة الحجر الصحي.

وفي المقابل، اعتادت نجاة اعتابو على قضاء فترات من السنة في الديار الفرنسية، التي تزورها أكثر من مرة في السنة.

Advertisements

وبدوره عاد الكوميدي، يوسف أوزيلال، من تركيا، التي تحولت فيها عطلته إلى إقامة لشهور، بعد فرض إغلاق الحدود، وتأتي عودته بعد أن عاش معاناة، في الأيام الأخيرة، التي قضاها هناك، بسبب تأخر اجراءات نقل العالقين.

وتمكن الفنان زكرياء الحلو، الذي كان عالقا في السعودية، أخيرا، من تحقيق رغبته في العودة إلى المغرب، بعد أشهر قضاها في الفندق، الذي ظن أنه سيغادره مباشرة بعد الانتهاء من تصوير عمل فني، لكن الأقدار شاءت أن يقيم فيه لأشهر.

وكان مشاهير آخرون قد تمكنوا من العودة إلى أرض الوطن، قبل أسابيع، وتم ذلك في الرحالات الاستثنائية، التي أشرفت عليها الهيآت الديبلوماسية للمغرب في عدد من البلدان، منهم محمد الريفي، الذي كان عالقا في مصر، ولاعب كرة القدم، أشرف بنشرقي.