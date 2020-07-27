بنعطية يحتفل مع “يوفنتوس” بلقب الدوري.. ورونالدو يحدثه بالعربية- فيديو

حضر اللاعب المغربي، مهدي بنعطية، أمس الأحد، في احتفالات فريقه السابق يوفنتوس، عبر اتصال مرئي مع زملائه السابقين من داخل مستودع الملابس.
وأجرى بنعطية اتصالا مباشرا مع صديقه المقرب بيانيتش، الذي مرر الهاتف لعدد من نجوم فريق يوفنتوس لإلقاء التحية على قائد المنتخب المغربي، منهم رونالدو، وديبالا، وهيجويين.
واستحضر رونالدو أثناء حديثه مع بنعطية، الذي يناديه بالمغربي، كلمة باللغة العربية هي “والله”.
وغادر مهدي بنعطية اليوفنتوس تجاه نادي الدحيل القطري، لكن علاقته مع لاعب السيدة العجوز لا تزال قوية كما يظهر من خلال احتفاله معهم بلقب الدوري التاسع على التوالي.
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