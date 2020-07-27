سعيد باي بطل كليب”راب” – صور

شارك الممثل المغربي، سعيد باي، في فيديو كليب، صدر، نهاية الأسبوع الماضي، يجمع بين مغني الراب “مورو”، والمغربي الهولندي “عروبي”.

وفاجأ باي جمهور الراب بمشاركته في كليب “بما قضى”، الذي نشره مورو على قناته الرسمية في منصة رفع الفيديوهات “يوتوب”، حيث جسد بطولته في مشاهد تمثيلية.

َقدم سعيد باي دور شخص تائه في مدينة الدارالبيضاء، كأنه مرتكب لجريمة، وفار بشكل عشوائي، شارد البال.

Advertisements

ويحتل كليب “بما قضى”، صباح اليوم الاثنين، المرتبة الخامسة، في تصنيف “طوندونس” يوتوب بالمغرب.

وكان سعيد باي قد صرح، سابقا، أنه كتب أغنية راب، من صنف “الصلام”، وينتظر أن يتفق مع مغني راب شهير لتقديمها.