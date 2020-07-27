واشنطن تتهم إيران بإشعال الصراعات في المنطقة

الإثنين 27 يوليه 2020

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران بريان هوك أن نظام طهران يسعى إلى إشعال الصراعات في المنطقة، وفرض السيطرة على لبنان والعراق، خلافا لدول أخرى مثل السعودية التي تهدف إلى الاستقرار والسلام.



وقال هوك في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين إن "النظام الإيراني يسعى إلى فرض سيطرته على لبنان والعراق، ولا تزال طهران قادرة على تهريب الأسلحة رغم حظر توريد الأسلحة إليها".

وأضاف أن "إيران تسعى لإشعال الكثير من الصراعات في المنطقة بخلاف دول كالسعودية تهدف للسلام والاستقرار".

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وشدد على أن الولايات المتحدة ستوصل الضغط لتمديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران.

وينتهي حظر الأسلحة الإيراني لمدة خمس سنوات، وهو أحد شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أو اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا، في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، تريد تمديد الحظر، حيث أعرب وزير الخارجية مايك بومبيو مؤخرًا عن ثقته بتمديد حظر الأسلحة لمدة خمس سنوات أخرى، مؤكدا أن واشنطن تخطط لتحقيق هدفها.

وفيما تبذل الإدارة الأمريكية جهودا حثيثة لتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران، وإحالة ملف طهران لمجلس الأمن في حال فشل القرار في أكتوبر المقبل، يعمل الدبلوماسيون الأوروبيون على مقترح قرار للتوصل إلى حل وسط مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني