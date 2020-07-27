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دولة الإمارات تتمكن من إثبات قدرتها على مكافحة انتشار فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 27 يوليه 2020

تمكنت دولة الإمارات من إثبات قدرتها على مكافحة انتشار من خلال العديد من الإجراءات والإنجازات الصحية النموذجية.

 

فأعلنت في 1 مايو/أيار 2020 عن التوصل إلى علاج مبتكر بالخلايا الجذعية لفيروس كورونا من قبل فريق من الباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

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وفي 19 مايو، قام فريق في مختبر "كوانت ليز" بتطوير اختبار ليزر سريع للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بهدف استخدامه لإجراء فحوصات شاملة، مع توفر النتائج بثوان قليلة.

 

كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في نسبة إجراء الاختبارات لكل مليون شخص، بعد أن أجرت أكثر من 4 ملايين اختبار.

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