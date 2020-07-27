أردوغان يقدم إعفاءات ضريبية كاملة لـ43 وقفًا تابعًا لأبنائه وأقاربه

الإثنين 27 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

ذكرت قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، أنه في فضيحة جديدة للنظام التركي؛ كشفت وسائل إعلام تركية معارضة عن منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عشرات الأوقاف والجمعيات الخيرية إعفاءات ضريبية كاملة على مدار الخمس سنوات الماضية، وأكدت أن أغلب تلك الأوقاف تابعة لأفراد من عائلة الرئيس والمقربين منه.

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وجرى إعفاء 43 وقفًا من الضرائب بكافة أنواعها على مدار الخمس سنوات الماضية بموجب قرارات صادرة عن رئاسة الجمهورية لصالح المديرية العامة للأوقاف التابعة لوزارة الثقافة والسياحة، وشمل الإعفاء الضريبي 6 أوقاف في عام 2015، ثم 8 أوقاف في عام 2016، ثم 8 أوقاف في عام 2017، ثم 11 وقفًا في عام 2018، ثم 7 أوقاف في عام 2019، ثم 3 أوقاف في عام 2020.

وعلى رأس الأوقاف التي أعفيت من الضرائب، وقفا توجفا وأوكوتشولار برئاسة بلال أردوغان، نجل الرئيس، وكذلك وقف قادام الذي تديره سمية أردوغان، ووقف تي أوتش الذي يديره سلجوق بايركتار صهر الرئيس.

ومن ضمن الأوقاف المعفاة، وقف أرزينجان للثقافة والتعليم الذي يشغل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم منصب عضوية شرفية فيه، ووقف تركيا آغيتم التابع لجامعة ميديبول المؤسسة من قبل وزير الصحة، فخر الدين قوجة، وتتبع أمينة أردوغان، زوجة الرئيس، وكذلك وقف الكفاءة في تركيا الذي يترأسه نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، جمال الدين كومورجو.

جدير بالذكر أن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام اوغلو، قد بدأ تنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية من خلال قطع التمويل عن العديد من الأوقاف التي يشرف عليها مقربون من حزب العدالة والتنمية والحاكم مما يتسبب في إهدار موارد كبيرة للبلدية.ر