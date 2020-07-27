نتائج أولية واعدة لعلاج كورونا بالخلايا الجذعية في الإمارات

الإثنين 27 يوليه 2020

حصل علاج طوره باحثون في دولة الإمارات لعلاج التهابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على حماية الملكية الفكرية ما يمهد الطريق أمام مشاركة هذا العلاج على نطاق واسع ليستفيد منه المزيد من المرضى.



كان فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بقيادة الدكتور يندري فينتورا، المخترع والباحث الرئيسي أعلن الشهر الماضي اكتشاف علاج جديد مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد والذي يبدو أنه يساعد الجسم على مكافحة الفيروس ويقلل من أعراض المرض.

ويتضمن العلاج استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها إلى الرئتين بعد تنشيطها من خلال استنشاقها بواسطة رذاذ ناعم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات كانت النتائج الأولية للعلاج واعدة حيث تمت تجربته على 73 مصابا بفيروس كورونا كانوا يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة، واستجاب جميع المرضى بشكل جيد للعلاج ما يدل على أنه كان فعالا، غير أن الباحثين أكدوا في ذلك الوقت أن النتائج لا تزال أولية وأن هناك حاجة إلى مزيد من تحليل البيانات.

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وأعلن مركز الخلايا الجذعية في أبوظبي،أن نتائج التحاليل أظهرت أن العلاج فعال وآمن كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، استشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وباحث رئيسي مساعد لمشروع الخلايا الجذعية: "حالة المرضى الذين تلقوا العلاج بالخلايا الجذعية تحسنت أسرع من أولئك الذين تلقوا العلاج التقليدي وحده، فالمرضى الذين تلقوا العلاج بواسطة الخلايا الجذعية أظهروا تحسنا سريريا في غضون الأيام الـ4 الأولى من العلاج، فيما استغرق المرضى الذين تلقوا علاجا تقليديا 8 أيام لإظهار نتائج مماثلة".

وأضافت: "بالنسبة للمرضى الذين كانت حالتهم خطيرة، فقد بلغت مدة علاجهم بالخلايا الجذعية وتعافيهم نحو 6 أيام، وهي مدة تقل كثيرا عن فترة تعافي المرضى الذين تلقوا العلاج التقليدي، وقضوا نحو 22 يوما في المستشفى".

وكشفت تحليلات أخرى أن المرضى الذين تلقوا العلاج بالخلايا الجذعية تماثلوا جميعهم للشفاء في أقل من 7 أيام وبمعدل 3.1 مرات أسرع من معدل سرعة شفاء أولئك الذين تلقوا العلاج التقليدي فقط، وتؤكد الاختبارات أن 67٪ من المرضى الذين تلقوا العلاج بالخلايا الجذعية تعافوا تماما بفضل هذا العلاج المبتكر وحده دون أي عوامل أخرى.

و أشار "مركز أبوظبي للخلايا الجذعية" إلى أن المركز تمكن من الحصول على حقوق حماية الملكية الفكرية في هذا العلاج، ما مهد الطريق أمام مشاركة تفاصيل العلاج مع الآخرين لتجربتها من خلال إجراء ترخيص بمجرد الحصول على موافقة رسمية من حكومة دولة الإمارات.

وقد تأكد نجاح العلاج بعد مقارنة البيانات الخاصة بـ 73 مريضا خضعوا للعلاج بالخلايا الجذعية، مع عدد متساو من أولئك الذين خضعوا للعلاج التقليدي، مما سمح للباحثين بمقارنة نتائج العلاج.