فلاي دبي: فحص كورونا إلزامي للمسافرين إلى دبي

الإثنين 27 يوليه 2020

أكدت فلاي دبي انه اعتبارًا من 1 أغسطس، يجب أن يحمل جميع المسافرين إلى دبي والمسافرين على رحلة ترانزيت في دبي نتيجة فحص COVID-19 PCR سلبية. ويجب إجراء هذا الفحص قبل 96 ساعة على الأقل من موعد الوصول. وقالت انه يُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عام والأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة من الفحص، وفقا للبيان.



واضافت: إذا كانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مختبرات لفحص PCR في وجهة المغادرة، فيجب أن تحصل على نتيجة الفحص من أحد هذه المختبرات. ولن يتم السماح لأي مسافر بالسفر دون نسخة مطبوعة من نتيجة فحص COVID-19 PCR السلبية باللغة الإنجليزية أو العربية. وذلك اعتباراً من 1 أغسطس وكذلك يجب الحصول على نتيجة فحص COVID-19 PCR السلبية إذا كنت مسافرًا من دبي إلى أحد دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.