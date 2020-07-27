الصين تطلق أكبر طائرة برمائية في العالم من فوق سطح البحر

الإثنين 27 يوليه 2020

أعلنت الصين ، عن نجاحها في إطلاق أكبر طائرة برمائية في العالم من فوق سطح البحر قبالة ساحل تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين بعد تطويرها محليا.



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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ،بان الطائرة البرمائية الكبيرة "أيه جي 600" التي طورتها الصين محليا تسير على سطح البحر نجحت في القيام برحلتها الأولى فوق البحر في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ بشرقي الصين.

وقالت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك)، وهي شركة مملوكة للدولة لصناعة الطائرات "إن الطائرة أقلعت من البحر قبالة ساحل تشينغداو في الساعة 10:18 صباح يوم الاحد ،وأكملت الرحلة التجريبية بعد تحليق لمدة 31 دقيقة تقريبا".

وأضافت الشركة"أن الرحلة الأولى الناجحة من البحر هي خطوة رئيسية إلى الأمام في تطوير هذه الطائرة البرمائية الكبيرة بعد رحلتها الأولى في عام 2017 وإقلاعها الأول من خزان مياه في عام 2018".