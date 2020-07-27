إصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بفيروس "كورونا"

الإثنين 27 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

قالت وكالة مهر للأنباء، إن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، دخل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، لينظم بذلك إلى قائمة من المسؤولين الإيرانيين المصابين بالمرض.



وشهدت إيران أعلى عدد من الإصابات والوفيات المسجلة بكورونا في منطقة الشرق الأوسط، وعادت الأعداد لتشهد زيادة حادة منذ بدء تخفيف القيود على التنقلات في منتصف نيسان/ أبريل.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في إيران، سيما سادات لاري، في بيان بثه التلفزيون الحكومي، اليوم الإثنين، إن إجمالي الإصابات بلغ حتى الآن 293606 حالات، تعافى منها 255144.

وبلغت أحدث حصيلة للوفيات اليومية بالمرض 212، ورفعت الإجمالي إلى 15912 حالة.

وأصيب العديد من المسؤولين بكورونا في إيران، من بينهم نائب للرئيس وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وعدد من نواب البرلمان.

وناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني الشعب، السبت الماضي، مراعاة القواعد الصحية والوقائية خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى، بينما أعلن مسؤول صحي عن زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة.

وحث إيرج حريرجي، مساعد وزير الصحة الإيراني، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي السبت الماضي، الناس على تجنب زيارة مدينة مشهد شمال شرق البلاد، والتي قال إنها شهدت زيادة بنسبة 300% في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر واحد.