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الإمارات تسجل 264 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 264 حالة إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020

أعلنت الإمارات إجراء 47,299 فحص جديد، والكشف عن 264 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19.

 

 وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 59,177 حالة، فيما لا يزال 6,322 مريضاً يتلقون العلاج.

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كما أعلنت عن تسجيل 328 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 52,510 حالة.

 

وأكدت وفاة شخص من المصابين بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في #الإمارات إلى 345 حالة.

 

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