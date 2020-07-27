شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية ومدينة القدس والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الاثنين، 14 مواطناً فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

Advertisements وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له ،بإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت 14 مواطنا.

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