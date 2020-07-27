شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ومالطا تنقذان 140 مهاجراً من الغرق في البحر والان نبدء بالتفاصيل

أنقذت القوات المسلحة في مالطا اليوم الاثنين مجموعة من 95مهاجرا بعدما واجه زورقهم مشكلة في المحرك وبدأت المياه في التراكم داخله.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" المحلية، نقلا عن مصادر حكومية، إنه جرى إنقاذ المهاجرين من منطقة "بعيدة للغاية" من شواطئ مالطا ولكن داخل منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

ومن ناحية أخرى، أنقذت إيطاليا مجموعة منفصلة من 45 شخصا على متن زورق آخر جرفته المياه ونقلتهم إلى لامبيدوسا في وقت متأخر من أمس الأحد .

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن أكثر من 150 مهاجرا وصلوا الليلة الماضية ليضافوا إلى المئات من المهاجرين الموجودين بالفعل، وأغلبهم من تونس.