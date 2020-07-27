شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ومالطا تنقذان 140 مهاجراً من الغرق في البحر والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" المحلية، نقلا عن مصادر حكومية، إنه جرى إنقاذ المهاجرين من منطقة "بعيدة للغاية" من شواطئ مالطا ولكن داخل منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.
ومن ناحية أخرى، أنقذت إيطاليا مجموعة منفصلة من 45 شخصا على متن زورق آخر جرفته المياه ونقلتهم إلى لامبيدوسا في وقت متأخر من أمس الأحد .
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن أكثر من 150 مهاجرا وصلوا الليلة الماضية ليضافوا إلى المئات من المهاجرين الموجودين بالفعل، وأغلبهم من تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا ومالطا تنقذان 140 مهاجراً من الغرق في البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.