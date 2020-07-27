بلومبرج: يوليو قد يكون نقطة انطلاق التعافي

نيويورك ـ د ب أ: ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في تقرير أنه إذا ما تمكنت الأسواق الناشئة من تجاوز الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بدون الكثير من المشاكل، فقد يعتبر بعض المستثمرين شهر يوليو الجاري منصة للتعافي.

وقال بول جرير، مدير إدارة الأموال بشركة فيديليتي إنترناشيونال ومقرها لندن، والتي تشرف على حوالي 566 مليار دولار إن “السيولة الدولارية سوف تستمر في تقديم الدعم، وبيانات النمو مستقرة، ودخول أسواق الاتجار في سندات الديون متاح لمعظم العمليات الائتمانية”. وأضاف “إننا متفائلون بشأن عملات الأسواق الناشئة في الأجل القريب على خلفية ضعف الدولار الأمريكي، وقيم المنافسة، وتدني التضخم، وتحسن الحسابات الجارية، وتعافي مؤشر مديري المشتريات”.

وقالت بلومبرج إن الثقة بالأسواق الصاعدة تتعزز بفعل جهود التحفيز غير المسبوقة من جانب اقتصادات كبرى في العالم، حيث كانت موافقة قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على صندوق تعافي بقيمة 750 مليار يورو (874 مليار دولار) هي أحدث حزمة تحفيز.

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