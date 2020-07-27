طائرة مُسيَرة لتوصيل الأدوية لمرضى كورونا بفلسطين

بيت أُّمر”الضفة المحتلة” ـ رويترز:

باستخدام صندوق صغير من الورق المقوى مربوط في حبل يتدلى من طائرة مُسيرة، توّصل بلدية قرية بيت أُمّر الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الفيتامينات والمكملات الغذائية للمرضى الذين يكافحون داء كوفيد 19 في بيوتهم. وتحلق الطائرة لفترة وجيزة فوق أسطح أو شرفات بيوت المرضى لهذا الغرض وذلك بهدف حماية موظفي بلدية القرية وفرق الطوارئ الطبية إبّان الجائحة. ويوضح نصري صبارنة، رئيس بلدية بيت أُمّر، أن هذه الطريقة أسهل أيضا في توصيل الأدوية للمرضى الذين يعيشون في أماكن يصعب على السيارات الوصول لها. وقال “في بيوت أخرى مش سهل الوصول لها، هي في واد، في منطقة ما بيصلوها سيارات. فحفاظا على السلامة، سلامة طواقم البلدية ولجنة الطوارئ في بيت أُمّر ارتأينا أنه يكون فيه وسيلة لتوصيل الأدوية والفيتامينات والمدعمات الغذائية للمرضى في البلد”.

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