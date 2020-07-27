بإجراءات عزل جديدة .. دول آسيوية تكافح موجة ثانية من كورونا والإصابات تعاود الارتفاع في الصين

ـ 464 إصابة جديدة في الكويت

ـ العراق يفرض حظر تجول شاملا في العيد

ـ مصر تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات

ـ المغرب يغلق مدنا كبرى بعد قفزة في الإصابات

ـ الجزائر تمدد التدابير الوقائية أسبوعين

ـ فلوريدا الأميركية تتجاوز نيويورك في عدد المصابين

ـ كوريا الشمالية تغلق مدينة كايسونج

ـ 50 ألف إصابة جديدة في الهند

سيدني ـ عواصم ـ وكالات:

تكافح دول في أنحاء آسيا موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء مرض كوفيد19، وذلك مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات بأستراليا وإغلاق مدينة دانانج في فيتنام. فيما عاودت الصين تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات غير المرتبطة بالعائدين من الخارج، حيث بلغ عدد حالات العدوى داخل برها الرئيسي 57 من بين 61 حالة جديدة.

وحذرت السلطات الأسترالية من أن إغلاقا لمدة ستة أسابيع في أجزاء من ولاية فيكتوريا بجنوب شرق أستراليا قد يستمر لفترة أطول بعد أن سجلت أكبر زيادة يومية في عدد الحالات. وسجلت فيكتوريا زيادة يومية قياسية بلغت 532 حالة جديدة وست وفيات ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس في الولاية إلى 77 أي قرابة نصف العدد الإجمالي للوفيات على المستوى الوطني.

وقالت الحكومة اليابانية إنها ستحث الشركات على تكثيف العمل عن بعد وتعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في أوساط العاملين. وقالت حكومة فيتنام إنها بصدد إجلاء 80 ألف شخص، معظمهم سائحون، من مدينة دانانج بوسط فيتنام بعد تأكد إصابة ثلاثة من السكان بالفيروس في مطلع الأسبوع. كما سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 14 ألف إصابة و298 وفاة بالفيروس في المجمل. وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة فيها 113 حالة، هو الأعلى خلال يوم منذ 31 مارس. بدورها حظرت هونج كونج تناول الطعام في المطاعم وتجمع أكثر من شخصين، بعد تسجيل 145 حالة إصابة جديدة في يوم واحد وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 20 حالة. وتشمل التدابير الجديدة، التي أقرها المجلس التنفيذي في اجتماع استثنائي أمس ، أيضا الارتداء الإلزامي للكمامات في جميع الأماكن العامة، سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، فضلا عن إغلاق الملاعب الرياضية وأحواض السباحة.

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وفي الصين أعلنت السلطات الصحية تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 57 حالة انتقلت إليها العدوى. وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية أن إقليم شينجيانج الواقع فى أقصى غرب الصين، والذى كان مكان عودة ظهور الفيروس مؤخرا، شهد 41 حالة اصابة جديدة. وسجلت جميع الحالات الجديدة المؤكدة في عاصمة الإقليم أورومتشي، بعد تفش للمرض في وقت سابق من الشهر الجاري. بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 1657 إصابة جديدة بالفيروس و16 وفاة. وقالت الوزارة في نشرة إن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 1945، بينما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 82040. يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 26ر16 مليونا حتى اعداد الخبر. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 16مليونا و 262 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 4ر9 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 649 ألفا.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد كما أعلنت تسجيل 464 إصابة جديدة ، في نفس السياق قررت الحكومة العراقية فرض حظر التجول الشامل خلال أيام عيد الأضحى.

وفي مصر أصدرت وزارة الصحة المصرية تحذيرا لمواطنيها بشأن الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي بغرض الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد. وفي المغرب، قالت وزارتا الصحة والداخلية إن السلطات ستمنع المواطنين المغربين من دخول بعض من أكبر مدن المملكة ومغادرتها اعتبارا من مساء أمس الاول لاحتواء زيادة كبيرة في حالات الإصابة بمرض كوفيد19. وتشمل المدن التي ستغلق الدار البيضاء، المركز الاقتصادي المهم، وطنجة ومراكش وفاس ومكناس. فيما أعلنت الحكومة الجزائرية، تمديد العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد لمدة 15 يوما.

دوليا، تخطت فلوريدا نيويورك في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لأحدث المعلومات من وزارة الصحة بالولاية الأميركي، بعد تسجيلها 423 ألفا و855 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات في نيويورك 411 ألفا و200 حالة.

الى ذلك، أعلنت كوريا الشمالية حالة الطوارئ وفرض العزل العام على مدينة كايسونج الحدودية كإجراء وقائي بعد تسجيل أول شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد. وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 49931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليونا و 436 ألفا و19 حالة.