أجسام مضادة للفيروس لدى القطط والكلاب

روما ـ وكالات: أفادت دراسة إيطالية نشرت نتائجها مؤخرا، العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى بعض الكلاب والقطط، والتي أجريت على عينات 915 كلبا و505 قطط، بحسب الخبراء. وأظهرت العينات التي تم جمعها بشكل رئيسي في لومباردي بإيطاليا، أجسامًا مضادة في 13 كلبًا (3.35٪) و6 قطط (3.95٪) أثناء الاختبارات المصلية. بالإضافة إلى ذلك، كانت جميع فحوص الكشف عن وجود فيروس كورونا سلبية في 1420 حيوانًا. وأوضح الخبراء أن مستوى الإيجابية المصلية الموجودة في الحيوانات يمكن مقارنتها مع تلك الموجودة لدى البشر في دراسة معينة. وتوضح الدراسة أن “هذا يعني أن العدوى لدى الحيوانات الأليفة ليس أمرًا غير معتاد”. وقد عثر لدى الحيوانات التي مرض أصحابها بكوفيد19 على أجسام مضادة بنسبة 12,8% وأما تلك التي أصحابها لم يصابوا بنسبة 4,5%. ورغم ذلك فإنه لا يوجد أي دليل مقنع على أن الحيوانات الأليفة المصابة تلعب دورا مهما في انتقال الفيروس إلى البشر.