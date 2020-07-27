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كاتانيتش يضيف لاعباً جديداً لصفوف اسود الرافدين

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2020-07-27 | 18:21

كاتانيتش يضيف لاعباً جديداً لصفوف اسود الرافدين

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قرر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، اضافة لاعب جديد لصفوف اسود الرافدين تمهيداً للتصفيات المزدوجة المؤهلة للمونديال.
وذكرت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة في بيان ان "مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش قرر إضافة اللاعب مهند جعاز المحترف في نادي ميالبي السويدي للقائمة الاولية لاسود الرافدين التي ستبدأ التحضير للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر تشرين الأول المقبل".

يشار إلى أن منتخبنا الوطني لكرة القدم سيلاعب منتخب عُمان بالثالث من شهر أيلول في مسقط، ومن ثم يواجه منتخب سوريا بالثامن من الشهر نفسه في أربيل، على أن يخوض مباراته الودية الأخيرة بالرابع عشر ، وذلك في ختام تحضيراته النهائية لمباراة هونغ كونغ ضمن المجموعة الثالثة والتي ستلعب بالثالث عشر من تشرين الأول المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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