كاتانيتش يضيف لاعباً جديداً لصفوف اسود الرافدين

2020-07-27 | 18:21
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قرر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، اضافة لاعب جديد لصفوف اسود الرافدين تمهيداً للتصفيات المزدوجة المؤهلة للمونديال.
يشار إلى أن منتخبنا الوطني لكرة القدم سيلاعب منتخب عُمان بالثالث من شهر أيلول في مسقط، ومن ثم يواجه منتخب سوريا بالثامن من الشهر نفسه في أربيل، على أن يخوض مباراته الودية الأخيرة بالرابع عشر ، وذلك في ختام تحضيراته النهائية لمباراة هونغ كونغ ضمن المجموعة الثالثة والتي ستلعب بالثالث عشر من تشرين الأول المقبل.
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