بالفيديو: النجف تشكو من غبن بحصتها من الكهرباء

ازمة الطاقة الكهربائية التي تتجدد كل صيف أثارت ليس فقط الشارع النجفي بل نواب المحافظة الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا مع المحافظ واصفين وزير الكهرباء بغير المتعاون، فيما طالبوا رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لحل المشكلة.محافظ النجف بدوره اتهم وزارة الكهرباء بعدم منح النجف حصة كافية من الطاقة الكهربائية لافتا الى انها لا تسمع الا صوت القوة، واتهم الياسري محافظة أخرى لم يسمها بسرقة اربعمئه ميغا واط من حصة المحافظة.

وكانت حصة المحافظة من الكهرباء الوطنية تصل إلى ثمانمئه ميغا واط وهي حصة لاتكفي للتشغيل ساعتين بساعتين بالتناوب مع المولدات الاهلية.

لاحل لمشكلة تدني مستوى الطاقة الكهربائية في النجف سوى الطرق القانونية هكذا يرى نواب المحافظة خلال هذا المؤتمر ماينذر بخروج التظاهرات مع ارتفاع درجات الحرارة.

