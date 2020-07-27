بالفيديو: الجريمة المنظمة تستمر بملاحقة مهربي النفط في البصرة

حملة واسعة نفذتها مديرية الجريمة المنظمة في محافظة البصرة ضد المهربين الذين يرومون تهريب عجلات غير مرخصة في ميناء ام قصر حيث تم نفذت عملية ضبطت فيها عجلات وصناديق البسة في منازل متفرقة بالقرب من الميناء.



هذه العملية ليست الاولى التي تعمل بها الجريمة المنظمة في محافظة البصرة وانما هي من الاعمال التي ركزت عليها المديرية باستمرار لانهاء حالات التهريب بكافة اشكاله وانواعه.

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