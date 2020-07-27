ائتلاف النصر يدعو الحكومة الى الإبتعاد عن إعتماد 'القمع' في التعامل مع المتظاهرين

دعا ائتلاف النصر، الاثنين، الحكومة الى الإبتعاد عن إعتماد القمع كسياسة بالتعامل مع المتظاهرين.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إئتلاف النصر يدين المواجهات التي طالت المتظاهرين بساحة التحرير، ويطالب بتحقيق وتوضيح رسمي يفسر ما حدث، ومحاسبة المسؤولين وقبلهم المسؤولين الذين قتلوا وإغتالوا المتظاهرين السلميين في إحتجاجات السنة الماضية والتي كان من نتائجها تشكيل الحكومة الحالية لمهام إنتقالية".

ودعا الائتلاف الحكومة الى "الإبتعاد عن إعتماد القمع كسياسة بالتعامل مع مطالب المتظاهرين السلميين"، مطالبا اياها ايضا بـ"إعادة التركيز للقيام بمهامها الإنتقالية والتهيئة للإنتخابات وتوفير الأجواء الصحيحة لإجرائها، والعمل الجاد لتأمين الخدمات الأساس للشعب".