الصحة العالمية تؤكد تسارع انتشار كورونا

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، ان جائحة فيروس كورونا المستجد أخطر حالة طارئة صحية واجهتها على مستوى العالم، مؤكدة أن انتشار المرض يتسارع.
وأشار غيبريسوس إلى أن "منظمة الصحة العالمية تلقت تقارير حول تسجيل نحو 16 مليون حالة إصابة بالفيروس، وأكثر من 640 ألف وفاة" في العالم، مؤكدا: "الجائحة تواصل التسارع".
وشدد مدير المنظمة في هذا السياق على أن "الأسابيع الـ6 الأخيرة شهدت تضاعفا للإصابات بمرتين تقريبا".
ولفت غيبريسوس إلى أنه لا يمكن الانتصار على الفيروس إلا عن طريق التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية الصحية بدءا من ارتداء الكمامات ووصولا إلى تجنب احتشاد الناس، مبينا: "في الأماكن التي يجري فيها الالتزام بهذه التدابير يلاحظ تراجع الحالات، وفي الماكن التي لا تطبق ذلك ترتفع الإصابات".
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