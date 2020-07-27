ولاة السودان المدنيون يؤكدون "القطيعة" مع نظام الإخوان البائد

الخليج 365 - مها التلب - الخرطومالإثنين 2020/7/27 07:46 م بتوقيت أبوظبي
أكد ولاة الولايات السودانية المدنيين، الإثنين، علي ان أولياتهم تتمثل في تحقيق الامن وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بكل الولايات، و"القطيعة" مع نظام الإخوان البائد.
وأدي ولاة الولايات المدنيين الـ18، بينهم سيدتان، لولايات السودان المختلفة اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، نعمات عبد الله، ورئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في خطوة تجاه استكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وقالت والي ولاية نهر النيل، آمنة احمد المكي، في تصريحات صحفية، ان خطوة التعيين تعتبر إنجاز ديمقراطي واستحقاق عظيم، مشيرة إلي ان أولوياتهم تتمثل تحسين معاش الناس وتحقيق الامن والاستقرار والوقوف بمسافة واحدة من جميع المكونات.
وأكدت "المكي" علي ضرورة إزالة تمكين نظام الإخوان من جميع الولايات حتي يتمتع المواطنين بجميع الخدمات التي يعمل حزب المخلوع علي عرقلتها.
و في ذات السياق وصف والي ولاية كسلا، صالح محمد صالح؛ خطوة تعيين الولاة واستكمال هياكل السلطة بأنه يوم تاريخي وقطيعة مع ممارسات حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.
وأردف: إنها قطيعة لــ30 عام من الفساد والانتهاكات لبدء صفحة جديدة نحو التحول الديمقراطي، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى لتحقيق شعار حرية سلام عدالة، في إشارة إلى شعار الانتفاضة السودتنية التي اطاحت بحكم البشير.
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