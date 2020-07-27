إدانة فلسطينية لقرار يشرعن استيلاء إسرائيل على مخصصات الأسرى

الخليج 365 - إيمان أحمد/غزةالإثنين 2020/7/27 07:15 م بتوقيت أبوظبي
أدان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، ما وصفها بـ"السابقة القضائية الخطيرة" الصادرة عن المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي، التي تقضي بالاستيلاء على المخصصات التي يتلقاها الأسرى من السلطة الفلسطينية.
وأوضح نادي الأسير في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه أن قرار المحكمة الإسرائيلية، جاء في إطار رفض التماس تقدم به الأسير فخري زهير عمر من أراضي عام 1948م، رفضاً لقرار "سرقة" الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية، كمخصصات.
واعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن القرار "إثبات جديد، أن مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الجهاز القضائي بدرجاته، متورطة وذراع أساس في عمليات السرقة والقرصنة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بعدة أدوات، والتي تصاعد تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ مطلع العام الجاري".
وأضاف أن حكومة الاحتلال وجهازها القضائي، ينفذان أوامر وتوصيات تصدر إليهما عبر ما يُسمى "المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب"، وهي جمعية أهلية إسرائيلية، القائم عليها اليميني "مورس هرش" الذي عمل رئيساً للنيابة العسكرية في محاكم الاحتلال لفترة طويلة، واليوم يحاول تجنيد كل ما لديه من أجل سلب الأسرى وعائلاتهم حقوقهم، في إطار عملية ممنهجة وواسعة.
وتابع فارس: إن هذه السابقة "تُشكل جزءا من حرب يقودها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، وبدعم من قوى خارجية، ورأس هذه الحرب استخدام قوانين لتشريعها، وجزء منها عملية الإرهاب التي تتعرض له البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية".
كانت بنوك فلسطينية أغلقت حسابات أسرى فلسطينيين خشية مواجهة عقوبات إسرائيلية.
وبين فارس أن هذه القضية تعتبر إحدى أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على الوجود الفلسطيني، وهذا ما أجمعت عليه جميع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عبر قراءة معمقة لجملة الأوامر العسكرية الصادرة عن الاحتلال مؤخراً.
ودعا فارس إلى ضرورة بلورة خطة وطنية استراتيجية، لمواجهة سياسات الاحتلال، ومنها السياسات الممنهجة بحق الأسرى وعائلاتهم.
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