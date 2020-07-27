انت الان تتابع بدء سريان وقف شامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قالت القوات الحكومية الأوكرانية وانفصاليون موالون لروسيا اليوم الاثنين إن وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار بين الطرفين بدأ سريانه في شرق أوكرانيا.

واتفق مفاوضون من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأسبوع الماضي على وقف كامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا اعتبارا من اليوم الاثنين، وهو ما يوقف الصراع العسكري الذي أودى بحياة أكثر من 13 الف شخص منذ عام 2014.

وأيد الاتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واتفقا على "ضرورة التنفيذ العاجل لإجراءات إضافية لدعم وقف إطلاق النار في دونباس".

وسعى زيلينسكي لحل الصراع منذ توليه السلطة العام الماضي حيث رتب عددا من عمليات مبادلة السجناء.

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وقال قائد عمليات القوات المشتركة في أوكرانيا فولوديمير كرافتشينكو للتلفزيون "نحن نتحدث عن إمكانية وقف حقيقي لإطلاق النار على الجانبين".

وأضاف "الوضع مستقر وتحت السيطرة".

وأوكرانيا وروسيا على خلاف منذ 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ودعمت متمردين في الشرق.